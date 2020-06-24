2020-06-24T21:43:15+03:00
Происшествия

Велосипед всмятку: в Перми внедорожник сбил 13-летнего мальчика

Школьник пересекал проезжую часть, не спешившись
Виктор Правдин
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Пострадавшего госпитализировали. Фото паблик "Орджо LIFE" ВКонтактеПострадавшего госпитализировали. Фото паблик "Орджо LIFE" ВКонтакте
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Авария произошла во вторник, 23 июня, в Орджоникидзевском районе Перми. В 18.15 на улице Менжинского 55-летний водитель Шевроле Нива на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

- По факту произошедшего проводится проверка, пострадавшего мальчика госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Полиция проводит проверку. Фото паблик "Орджо LIFE" ВКонтакте

Полиция проводит проверку. Фото паблик "Орджо LIFE" ВКонтакте

Напомним, накануне в Пермском крае насмерть сбили подростка на велосипеде. Трагедия произошла в понедельник, 15 июня, в Березниках. Приехавшие сотрудники "скорой помощи" боролись за жизнь пострадавшей, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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