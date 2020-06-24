Только две территории Пермского края остаются «свободными» от коронавируса
По данным Управления Роспотребнадзора, только две территории Пермского края остаются «свободными» от коронавируса - Косинский и Кочевский округа. Накануне инфекция была обнаружена у трех жителей в Гайнском муниципальном округе, который до недавнего времени также оставался «свободным» от COVID-19.
- Таким образом коронавирус выявлен у жителей 44 территорий региона, - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным на среду, 24 июня, в Прикамье 3355 инфицированных, 2148 выздоровели, лечение продолжают 1091, а 2690 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.
Общая информация о ситуации с коронавирусом в Пермском крае
Фото: covid19_permkrai
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ИСТОЧНИК KP.RU
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