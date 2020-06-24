24 Июнь 2020 2020-06-24T19:44:21+03:00

По данным на среду, 24 июня, в Прикамье 3355 инфицированных Фото: Василий Вахрин

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По данным Управления Роспотребнадзора, только две территории Пермского края остаются «свободными» от коронавируса - Косинский и Кочевский округа. Накануне инфекция была обнаружена у трех жителей в Гайнском муниципальном округе, который до недавнего времени также оставался «свободным» от COVID-19.

- Таким образом коронавирус выявлен у жителей 44 территорий региона, - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным на среду, 24 июня, в Прикамье 3355 инфицированных, 2148 выздоровели, лечение продолжают 1091, а 2690 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в Пермском крае

Фото: covid19_permkrai

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ИСТОЧНИК KP.RU