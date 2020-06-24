Пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 120 жителей Прикамья

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:01:25+03:00

За все время из больниц выписали 2148 пациентов с COVID-19

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- За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья было выписано еще 120 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. – Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 составило 2148.

Также в краевом Минздраве рассказали, что по состоянию на 23 июня в перепрофилированных медучреждениях Прикамья было занято 1877 коек пациентами с коронавирусной инфекцией.

- Из них 51 - с аппаратами ИВЛ (31 пациент c коронавирусом, 20 с пневмонией), - сообщили в этом ведомстве. - Лечение проходят 854 пациента с подтвержденным COVID-19, 262 – с подозрением на него и 761 – с пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU