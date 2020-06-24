В Прикамье за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:02:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в краевом оперштабе, в Пермском крае за последние сутки было выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 55 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3355, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Ежесуточный прирост больных составил 2,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 23 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Председатель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Теплов о том, как предприниматели могут получить поддержку 00:00 00:00

- Из 89 новых инфицированных – 20 мужчин, 60 женщин, 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 39 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

-

ИСТОЧНИК KP.RU