2020-06-24T13:02:05+03:00
Общество

В Прикамье за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом

Коэффициент распространения болезни не изменился - 1,08
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщили в краевом оперштабе, в Пермском крае за последние сутки было выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 55 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3355, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Ежесуточный прирост больных составил 2,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 23 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

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- Из 89 новых инфицированных – 20 мужчин, 60 женщин, 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 39 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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