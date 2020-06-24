2020-06-24T10:19:00+03:00
Происшествия

В Прикамье погиб молодой мотоциклист, врезавшись в столб

Водительских прав при нем не обнаружили
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Мотоцикл от удара о столб искорежило всмятку. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Мотоцикл от удара о столб искорежило всмятку. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

Смертельное дорожное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Осинском районе. По улице родной деревни мчался мотоцикл с коляской. В какой-то момент водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб. Он погиб на месте возле своего искореженного мотоцикла. Прав на вождение у него не было.

- Это ДТП произошло 23 июня в 18.00, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – 26-летний местный житель ехал на мотоцикле «Урал» по улице Лесной в деревне Субботино. На пересечении с улицей Центральной при повороте направо он не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в опору освещения. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как выяснилось, прав он не имел и раньше его не раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье погиб молодой мотоциклист, врезавшись в столб
В Перми 9-летнего велосипедиста спасли при помощи болгарки
В Перми в июне и начале июля отключат холодную воду во многих домах
Погода в Прикамье в июне 2020: синоптики прогнозируют дожди, ветер, холодные дни и студеные ночи
У жителей Прикамья осталась неделя для списания пеней при оплате долга за тепло и горячую воду
В Перми проезд по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицей Полины Осипенко сужается до одной полосы
В Перми горит частный деревянный дом
27-летний пермяк, пропавший две недели назад, найден погибшим
Прокуроры Пермского края отчитались о доходах за прошлый год
В Пермском крае пропал мужчина в камуфляжной куртке
В Пермском крае больная коронавирусом сбежала из инфекционного отделения
Какой будет Пермь к 300-летию города
В Пермском крае 3-летний мальчик ушел из дома
В Перми в День памяти фильм «Судьба человека» показали в автокинотеатре под открытым небом
Райффайзен Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков по версии SME Banking Club
Новым директором Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначен Евсей Петров
В Перми поезд сбил мужчину на квадроцикле
В Пермском крае 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
С чатом Райффайзенбанка теперь можно поговорить