В Прикамье погиб молодой мотоциклист, врезавшись в столб

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное дорожное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Осинском районе. По улице родной деревни мчался мотоцикл с коляской. В какой-то момент водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб. Он погиб на месте возле своего искореженного мотоцикла. Прав на вождение у него не было.

- Это ДТП произошло 23 июня в 18.00, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – 26-летний местный житель ехал на мотоцикле «Урал» по улице Лесной в деревне Субботино. На пересечении с улицей Центральной при повороте направо он не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в опору освещения. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как выяснилось, прав он не имел и раньше его не раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU