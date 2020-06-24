В Перми 9-летнего велосипедиста спасли при помощи болгарки
Маленький мальчик катался на детском велосипедике во дворе своего дома на улице Холмогорской. Быстро он не разгонялся, и, тем не менее, покатушки чуть не закончились бедой. Ножка 9-летнего велосипедиста вдруг застряла между педалькой и рамой велосипеда, и он полетел вниз.
К счастью, падение было удачным, и серьезных травм мальчик не получил. Но вот застрявшую ногу, которую заклинило в велосипеде, папа мальчика достать не смог. И вынужден был позвонить спасателям по тревожному телефону. Тем пришлось разрезать велосипед болгаркой.
- Ногу мальчика мы достали с помощью аварийно-спасательного электроинструмента, а потом передали его врачам скорой помощи, они должны проверить, нет ли на ноге трещин или перелома, - рассказали спасатели.
Они еще раз напомнили, что даже если дети катаются на велосипеде под присмотром взрослых, лишняя бдительность не помешает, - случиться может всякое.
ИСТОЧНИК KP.RU