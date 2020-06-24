2020-06-24T08:56:19+03:00
Происшествия

В Перми 9-летнего велосипедиста спасли при помощи болгарки

Его папа вызвал спасателей
Андрей МАТЛИН
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Лишняя опека не помешает, когда дети садятся на велосипед.Лишняя опека не помешает, когда дети садятся на велосипед.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Маленький мальчик катался на детском велосипедике во дворе своего дома на улице Холмогорской. Быстро он не разгонялся, и, тем не менее, покатушки чуть не закончились бедой. Ножка 9-летнего велосипедиста вдруг застряла между педалькой и рамой велосипеда, и он полетел вниз.

К счастью, падение было удачным, и серьезных травм мальчик не получил. Но вот застрявшую ногу, которую заклинило в велосипеде, папа мальчика достать не смог. И вынужден был позвонить спасателям по тревожному телефону. Тем пришлось разрезать велосипед болгаркой.

- Ногу мальчика мы достали с помощью аварийно-спасательного электроинструмента, а потом передали его врачам скорой помощи, они должны проверить, нет ли на ноге трещин или перелома, - рассказали спасатели.

Они еще раз напомнили, что даже если дети катаются на велосипеде под присмотром взрослых, лишняя бдительность не помешает, - случиться может всякое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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