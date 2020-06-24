2020-06-24T08:08:14+03:00
Общество

В Перми в июне и начале июля отключат холодную воду во многих домах

В городе предстоит массовый ремонт водоводов
Андрей МАТЛИН
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Опять я не успела запастись водой!Опять я не успела запастись водой!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В краевом центре начался массовый ремонт водопроводов. Об этом сообщили в компании «Новогор Прикамье». Там рассказали, где и когда отключат воду в июне и в начале июля. Посмотрите, не попал ли ваш дом в график отключения водоснабжения, чтобы успеть, в случае чего, запастись водой.

25 июня, в четверг, будут ремонтировать водовод в районе дома на улице Адмирала Нахимова, 12.

В связи с этим с 9.00 до 19.30 отключат воду в домах на улице Адмирала Нахимова, 10 и 12.

С 26 до 28 июня будут ремонтировать водопровод в Закамске, раскопки начнутся возле дома на Кировоградской, 76. Воду отключат в 19.00 26-го и включат только в 19.00 28-го в следующих домах:

4-й пятилетки, 2, 2А

Автозаводская, 25, 27, 30, 31, 4, 44А, 46

Адмирала Нахимова, 14, 28

Александра Невского, 25, 27

Ардатовская, 14, 2, 36, 40

Богдана Хмельницкого, 1, 9, 7, 11, 11/2, 12, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 5, 52, 52А, 54, 56, 57, 58, 58Б, 59, 65, 67, 80, 82

Волгодонская, 21

Гальперина, 8

Дубровская, 11, 12, 12А

Закамская, 2А, 32, 54, 62

Кировоградская, 4, 6, 8, 10, 12, 12/2, 18, 32, 34, 37А, 40, 46, 48, 52, 54, 66, 68

Ласвинская, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56Б, 58, 62, 64, 64А, 66, 68А, 68Б, 72, 72А, 74, 76, 76А, 78, 80, 88, 98

Липатова, 8, 18, 20, 22

Магистральная, 20, 32, 89

Маршала Рыбалко, 12А, 39, 41, 43, 43А, 49

Мензелинская, 15

Новоржевская, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44

Онежская, 5, 6, 7, 8, 9

Охотников, 1А,3, 10, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 27А, 31, 34, 7А, 8, 9

Петрозаводская, 8, 10, 15, 17

Победы, 25, 27, 29, 31, 31А, 35, 37, 39, 41, 46

Полтавская, 1, 10, 2, 33, 3А, 5, 7, 8, 9

Сивашская, 1, 14, 15, 15А, 6, 7, 9

Хвойная, 16

Химградская, 1, 11, 19, 3, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47А, 49, 49А, 5, 51, 7, 9

Чебоксарская, 1, 10, 12, 27, 29, 3, 31, 31А

Ялтинская, 16

Ямполькая, 8

Яранская, 2, 4, 8, 10, 11, 17

С 27 по 28 июня пройдут ремонтные работы в районе дома на улице Писарева, 31а. Воду отключат с 9.00 27-го до 9.00 28-го в домах на следующих улицах:

Белебейская, 2

Бирская, 15, 3, 4, 5

Воркутинская, 62, 78, 80А, 82, 84, 88

Гайвинская, 58, 58А, 60, 60А, 62, 62А

Графтио, 1, 3

Гремячий лог, 1

Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Дубровский 1-й, 10, 12, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Дубровский 2-й, 3А, 6, 8

Звенигородская, 10, 11, 2, 3, 4

Карбышева, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 47А, 48, 48А, 50, 52

Лобвинская, 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 33, 42

Мезенская, 165

Мелитопольская, 1, 2, 24, 26, 28

Писарева, 28, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 53, 55, 56 К4, 56 К5, 56 К8, 56 ЛИТ А, 56 ЛИТ В, 56 ЛИТ К, 56 ЛИТ Л, 56Б, 56Г, 59

Репина, 1, 2А, 2Б, 3, 31, 36, 4, 46, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29

Ухтинская, 72

Широкая, 19, 2А

На 27 июня запланирован аварийный ремонт водовода на улице КИМ, 53. С 9.00 до 19.00 воду отключат в домах:

Грачева, 12, 19

Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22

Инженерная, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А

КИМ, 17, 19, 2, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, 60, 63, 64, 69, 75, 77

Лебедева, 13, 7А, 9

Металлистов, 15, 18, 19, 21

Николая Быстрых, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Хрустальная, 28, 32, 34

Циолковского, 23

Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27

С 4 по 5 июля, с 9.00 до 19.00, воду отключат в домах на улицах КИМ, 115А и

Крупской, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40.

5 июля с 9.00 до 17.00 будет прекращено водоснабжение домов на улицах Космонавта Леонова, 47А и

Чердынская, 36, 38А, 42, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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