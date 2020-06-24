2020-06-24T07:05:05+03:00
Общество

Погода в Прикамье в июне 2020: синоптики прогнозируют дожди, ветер, холодные дни и студеные ночи

Метеорологи не обещают тепла до конца недели
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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- Эта неделя будет пасмурной и прохладной, - предупредили жителей Прикамья синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В среду, 24 июня, продолжит оказывать влияние холодный фронт, днем столбик термометра не поднимется выше +17 градусов, и только на юге края он может подойти к 20-градусной отметке. В ночь на четверг в северных районах края, где ожидается ясная погода, температура опустится до +4 градусов. На юге и в центральной части региона, в том числе и в Перми, будет облачно, и за счет этого ночь будет более теплой - от 8 до 13 градусов тепла.

В четверг и пятницу, 25 и 26 июня, в отдельных районах Пермского края, по прогнозам синоптиков, выпадут кратковременные дожди, днем ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.

- До конца недели будет холодно, - предупреждают метеорологи. - Среднесуточная температура ожидается на 4–6 градусов ниже нормы. Ночная температура воздуха прогнозируется на уровне 2 - 7 градусов выше нуля, дневная – от 9 до 14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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