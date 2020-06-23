2020-06-23T18:28:20+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

У жителей Прикамья осталась неделя для списания пеней при оплате долга за тепло и горячую воду

30 июня завершается срок проведения акции «Весна — тают пени!»
Алена ОВЧИННИКОВА
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30 июня завершается срок проведения акции «Весна — тают пени!»30 июня завершается срок проведения акции «Весна — тают пени!»Фото: архив "КП"
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В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что 30 июня завершается срок проведения акции «Весна — тают пени!». В рамках акции клиенты имеют возможность на выгодных условиях погасить накопившуюся задолженность за тепло и горячую воду.

- Акция «Весна – тают пени!» проходит в Пермском крае для клиентов ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми, Краснокамске, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, АО «БСК» в Березниках, - сообщили в пресс-службе компании. - Списание пени произойдет, если оплатить квитанцию за тепло и горячую воду за май до 30 июня. В апреле и мае акция вызвала большой интерес пермяков — в ней приняло участие более 30 тысяч клиентов, которым было списано порядка 15 млн рублей пеней.

Осуществить платежи, сверить начисления можно удаленно — на сайтах расчетно-кассовых центров ПАО «Пермэнергосбыт», ОАО «КРЦ-Прикамье» и ВЦ «Инкомус», через мобильные приложения ваших банков. Оплату также можно провести в работающих отделениях банков, Почты России и РКЦ.

- В условиях всеобщей самоизоляции некоторые клиенты накопили задолженность за тепло и горячую воду, - отмечает Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». - Мы идем навстречу тем, кто готов погасить имеющиеся долги и предлагаем сделать это на выгодных условиях. К недобросовестным клиентам, которые осознанно отказываются от погашения долга, будут применяться самые строгие меры, предусмотренные законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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