2020-06-23T18:30:10+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В Перми проезд по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицей Полины Осипенко сужается до одной полосы

Причина - перекладка теплосети
Алена ОВЧИННИКОВА
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Работы на участке будут проводиться с 23.00 26 июня по 06.00 29 июня. Фото: Яндекс.Карты.Работы на участке будут проводиться с 23.00 26 июня по 06.00 29 июня. Фото: Яндекс.Карты.
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ООО «Пермская сетевая компания» сообщила, что с 23.00 26 июня по 06.00 29 июня на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко в Свердловском районе Перми проезжая часть будет сужена до одной полосы. Причина - работы по перекладке тепловой сети.

- В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта, - сообщили в пресс-службе пермского филиала «Т-Плюс». - Водителям рекомендовано заранее выбирать маршрут и обращать повышенное внимание на скорость дорожного потока при проезде перекрестка.

Работы проводятся в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к отопительному сезону 2020-2021 годов. Всего на улице Полины Осипенко будет выполнено техническое перевооружение 790 метров тепловых сетей диаметром 500 мм Ду. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами.

Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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