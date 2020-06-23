2020-06-23T16:40:36+03:00
Происшествия

В Перми горит частный деревянный дом

На месте работают пожарные расчеты
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Дым от пожара был виден за несколько километров.Дым от пожара был виден за несколько километров.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
Изменить размер текста:

Дым от пожара, произошедшего вечером 23 июня в Перми на улице Фрезеровщиков, был виден во многих частях города. В соцсетях стали появляться фото с места ЧП: объятый пламенем дом, а рядом – несколько пожарных машин.

- Известно, что загорелся частный деревянный дом, на место ЧП выехали пожарные расчеты, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Идет ликвидация возгорания. Более подробную информацию сможем дать чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителей Прикамья осталась неделя для списания пеней при оплате долга за тепло и горячую воду
В Перми проезд по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицей Полины Осипенко сужается до одной полосы
В Перми горит частный деревянный дом
27-летний пермяк, пропавший две недели назад, найден погибшим
Прокуроры Пермского края отчитались о доходах за прошлый год
В Пермском крае пропал мужчина в камуфляжной куртке
В Пермском крае больная коронавирусом сбежала из инфекционного отделения
Какой будет Пермь к 300-летию города
В Пермском крае 3-летний мальчик ушел из дома
В Перми в День памяти фильм «Судьба человека» показали в автокинотеатре под открытым небом
Райффайзен Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков по версии SME Banking Club
Новым директором Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначен Евсей Петров
В Перми поезд сбил мужчину на квадроцикле
В Пермском крае 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
С чатом Райффайзенбанка теперь можно поговорить