В Перми горит частный деревянный дом

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:40:36+03:00

Дым от пожара был виден за несколько километров. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Изменить размер текста: A A

Дым от пожара, произошедшего вечером 23 июня в Перми на улице Фрезеровщиков, был виден во многих частях города. В соцсетях стали появляться фото с места ЧП: объятый пламенем дом, а рядом – несколько пожарных машин.

- Известно, что загорелся частный деревянный дом, на место ЧП выехали пожарные расчеты, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Идет ликвидация возгорания. Более подробную информацию сможем дать чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU