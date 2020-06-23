В Перми горит частный деревянный дом
На месте работают пожарные расчеты
Дым от пожара был виден за несколько километров.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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Дым от пожара, произошедшего вечером 23 июня в Перми на улице Фрезеровщиков, был виден во многих частях города. В соцсетях стали появляться фото с места ЧП: объятый пламенем дом, а рядом – несколько пожарных машин.
- Известно, что загорелся частный деревянный дом, на место ЧП выехали пожарные расчеты, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Идет ликвидация возгорания. Более подробную информацию сможем дать чуть позже.
ИСТОЧНИК KP.RU