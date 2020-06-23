27-летний пермяк, пропавший две недели назад, найден погибшим

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:19:53+03:00

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- Найден, погиб, просьба снять репосты. – сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

В Перми 27-летнего мужчину, пропавшего две недели назад, в Закамске, нашли погибшим. Последний раз он выходил на связь со своими родственниками 11 июня в 21.30. В это время он позвонил родителям и сказал, что выезжает к ним со Старых Водников. Ехать нужно было до остановки «Рынок» в Закамске.

У родителей молодой человек не появился, более 10 дней о его судьбе ничего не было известно. На его поиски выходили волонтеры. А 23 июня стало известно, что пропавшего мужчину нашли погибшим,. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Комсомольской правде»-Пермь», что он утонул.

В любом случае причину смерти будет выяснять судебно-медицинская экспертиза, следователи проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU