Прокуроры Пермского края отчитались о доходах за прошлый год

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:13:57+03:00

Расскажем, кто из них заработал больше всего

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На официальном сайте прокуратуры Пермского края появилась информация о том, сколько прокуроры региона заработали за 2019 год. Самым состоятельным оказался прокурор Пермского края Андрей Юмшанов. Его доход составил почти 4 миллиона рублей. Если сравнивать его доходы с 2018 годом, то они выросли почти на 600 тысяч рублей. В доходах его супруги значится 1 млн рублей.

Его первый заместитель Владимир Черкасов в прошлом году заработал 3.8 млн рублей. Его доходы по сравнению с 2018 годом выросли примерно на 900 тысяч рублей.

Прокурор Октябрьского района отчитался о 3.5 млн., Кочевского района заработал больше 2.5 млн, Косинкского района 2.7 млн. Чайковский городской прокурор заработал 2.9 млн. Прокурор Добрянки 2.3 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU