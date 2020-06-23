В Пермском крае пропал мужчина в камуфляжной куртке

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:57:34+03:00

Больше суток он не выходит на связь с родными

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В Пермском крае пропал и не выходит на связь 50-летний Андрей Собянин, житель города Гремячинска. 22 июня в 11 часов утра он ушел в районе деревни Восток. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, крепкого телосложения, темные волосы с сединой.

Особые приметы: ампутированы пальцы на правой ноге.

Был одет в черные джинсы, коричнево-зеленую камуфляжную куртку с капюшоном, на ногах - черные сапоги.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция, 112-ЕДДС, 8-922-31-41-112 - волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU