В Пермском крае пропал мужчина в камуфляжной куртке
В Пермском крае пропал и не выходит на связь 50-летний Андрей Собянин, житель города Гремячинска. 22 июня в 11 часов утра он ушел в районе деревни Восток. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, крепкого телосложения, темные волосы с сединой.
Особые приметы: ампутированы пальцы на правой ноге.
Был одет в черные джинсы, коричнево-зеленую камуфляжную куртку с капюшоном, на ногах - черные сапоги.
Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция, 112-ЕДДС, 8-922-31-41-112 - волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU