В Пермском крае больная коронавирусом сбежала из инфекционного отделения
Из Суксунской больницы в середине мая сбежала пациентка, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Пробыв в инфекционном отделение 4 дня, она собрала вещи и ушла, нарушив предписание Роспотребнадзора. В стационаре она должна была находиться до тех пор, пока не получит два отрицательных теста на коронавирус. Женщину привлекли к административной ответственности.
- Суд признал ее виновной и назначил ей штраф 7500 рублей, - сообщает Кунгурский городской суд Пермского края.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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