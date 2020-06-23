2020-06-23T14:23:21+03:00
Общество

В Пермском крае больная коронавирусом сбежала из инфекционного отделения

В стационаре она должна была находиться до тех пор, пока не получит два отрицательных теста на коронавирус
Анна Маркова
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Женщина с коронавирусом самовольно ушла из больницы.Женщина с коронавирусом самовольно ушла из больницы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из Суксунской больницы в середине мая сбежала пациентка, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Пробыв в инфекционном отделение 4 дня, она собрала вещи и ушла, нарушив предписание Роспотребнадзора. В стационаре она должна была находиться до тех пор, пока не получит два отрицательных теста на коронавирус. Женщину привлекли к административной ответственности.

- Суд признал ее виновной и назначил ей штраф 7500 рублей, - сообщает Кунгурский городской суд Пермского края.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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