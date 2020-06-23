Какой будет Пермь к 300-летию города

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:20:10+03:00

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Пермь в 2023 году отметит 300-летний юбилей. Сегодня город динамично развивается, многое еще предстоит сделать, но шаги к тому, чтобы краевая столица была одним из самых удобных и красивых городов страны уже сделаны. По итогам 2019 года Пермь впервые вошла в десятку городов-миллионников по качеству городской среды, заняв 9 место. Именно комфортная городская среда станет основным подарком для жителей Перми к юбилею.

- Ключевыми проектами подготовки к 300-летию города Перми являются комплексное благоустройство центральной части города - эспланады и Комсомольского проспекта, набережной реки Кама, - рассказал о планах глава Перми Дмитрий Самойлов. - Обновление подвижного состава общественного транспорта также станет достойным подарком жителям к юбилею города.

ЭСПЛАНАДА

На эспланаде в сквере в 68-м квартале планируется создать пространство, которое будет меняется в зависимости от рабочих и праздничных дней, зимнего и летнего сезонов. Уже готов фонтан, есть туалеты, освещение, покрытия из гранитной брусчатки.

С 1 сентября 2019 начат второй этап строительства. Два кафе, аллеи с кругами в гранитном покрытии и установленные в них декоративные качели. Украшают квартал высаженные кустарники и цветы на холмах.

В этом году начнется капремонт сквера в 66-м квартале эспланады. Работы будут идти до 2022 года. Здесь планируется преобразовать территорию для удобного пребывания людей. Пермяки увидят новые пешеходные маршруты, места отдыха и праздничных мероприятий.

НАБЕРЕЖНАЯ

Еще один крупный и важный проект, который уже несколько лет преображается на глазах жителей города - это набережная. Реконструкция уже дала нам променадную часть, был сделан подземный переход с улицы Попова и лестничные марши, смонтированы восемь смотровых балконов, установлены туалеты.

На нижней части набережной завершено строительство лекционного павильона, панорамного кафе, амфитеатра, спорт-кафе, построена детская инклюзивная площадка. Установлены модульные здания: туалеты, комната матери и ребенка.

Также в Перми будет реконструирована набережная в Кировском районе. Стоимость работ составит 1,14 млрд рублей.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ

Не обойдет реконструкция Комсомольского проспекта. Благоустроители воссоздадут ему исторический облик. Будет отремонтирована проезжая часть, увеличена ширина тротуаров, их увеличат. Проезжая часть останется трехполосной в оба направления. Будет отремонтирована бульварная часть, там заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Будет создана пешеходная аллея на Октябрьской площади, там будут выставлены архитектурные формы, в которые высадят деревья.

ТРАНСПОРТ

В прошлом году в Перми уже появились 2 новых трамвая и 85 автобусов. В 2020 году закупили еще 7 трамваев, планируется приобретение 30 автобусов.

В октябре 2018 года начата реконструкция улицы Революции - 1 этап. Там планируется организовать движение трамваев по улице Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской. В октябре 2019 года открыто движение от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Организовано четырехполосное движение – по две в каждую сторону. В 2020 году будут завершены работы по укладке бесшумных трамвайных путей.

ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ

В этом году в Перми откроются три новых детских сада, будет создано более 900 мест. В 2021 году откроет свои двери детский сад по улице Плеханова, завершится реконструкция здания школы №93 и строительство нового корпуса гимназии №3, бассейна по улице Гашкова, физкультурно-оздоровительного центра по улице Академика Веденеева.

В 2022 году планируется завершить реконструкцию зданий школы по улице Целинная и гимназии №17, спортивного центра «Спартак», строительство школы по улице Юнг Прикамья и бассейна по улице Шпальная. Также в этом году будет открыт после реконструкции обновленный Дворец Молодежи.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Новые спортивные объекты появятся в экстрим-парке и спортивной базе «Летающий лыжник». Также будет введен в эксплуатацию детско-юношеский центр им. Соломина.

ИСТОЧНИК KP.RU