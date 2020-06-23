В Пермском крае 3-летний мальчик ушел из дома
В Добрянке 19 июня полицейские патрулируя улицы на автомобиле, увидели, как вдоль пруда в трусиках и майке идет маленький ребенок. Малыш был одет явно не по погоде, взрослых рядом не было. Старший инспектор ДПС Алексей Благиных и инспектор ДПС Денис Паюсов тут же остановились.
Полицейские расспросили ребенка куда он идет и почему один. Оказалось, что проснувшись, трехлетний мальчик не обнаружил маму дома, она ушла на работу, а сынишку оставила с папой, который вернулся домой с ночной смены.
- Стражи порядка быстро нашли дом и семью малыша, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Как выяснилось, он живет в поселке Лесников. - Пока наряд ГИБДД выяснял, где живет малыш, женщина уже заявила о пропаже сына. Госавтоинспекторы доставили ребенка домой и передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU