В Пермском крае 3-летний мальчик ушел из дома

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:04:25+03:00

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В Добрянке 19 июня полицейские патрулируя улицы на автомобиле, увидели, как вдоль пруда в трусиках и майке идет маленький ребенок. Малыш был одет явно не по погоде, взрослых рядом не было. Старший инспектор ДПС Алексей Благиных и инспектор ДПС Денис Паюсов тут же остановились.

Полицейские расспросили ребенка куда он идет и почему один. Оказалось, что проснувшись, трехлетний мальчик не обнаружил маму дома, она ушла на работу, а сынишку оставила с папой, который вернулся домой с ночной смены.

- Стражи порядка быстро нашли дом и семью малыша, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Как выяснилось, он живет в поселке Лесников. - Пока наряд ГИБДД выяснял, где живет малыш, женщина уже заявила о пропаже сына. Госавтоинспекторы доставили ребенка домой и передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU