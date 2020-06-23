2020-06-23T12:04:25+03:00
Общество

В Пермском крае 3-летний мальчик ушел из дома

Отец ребенка спал, когда тот вышел за дверь
Анна Маркова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Старший инспектор ДПС Алексей Благиных и инспектор ДПС Денис Паюсов вернули ребенка домой.Старший инспектор ДПС Алексей Благиных и инспектор ДПС Денис Паюсов вернули ребенка домой.
Изменить размер текста:

В Добрянке 19 июня полицейские патрулируя улицы на автомобиле, увидели, как вдоль пруда в трусиках и майке идет маленький ребенок. Малыш был одет явно не по погоде, взрослых рядом не было. Старший инспектор ДПС Алексей Благиных и инспектор ДПС Денис Паюсов тут же остановились.

Полицейские расспросили ребенка куда он идет и почему один. Оказалось, что проснувшись, трехлетний мальчик не обнаружил маму дома, она ушла на работу, а сынишку оставила с папой, который вернулся домой с ночной смены.

- Стражи порядка быстро нашли дом и семью малыша, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Как выяснилось, он живет в поселке Лесников. - Пока наряд ГИБДД выяснял, где живет малыш, женщина уже заявила о пропаже сына. Госавтоинспекторы доставили ребенка домой и передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой будет Пермь к 300-летнию города
В Пермском крае 3-летний мальчик ушел из дома
В Перми в День памяти фильм «Судьба человека» показали в автокинотеатре под открытым небом
Райффайзен Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков по версии SME Banking Club
Новым директором Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначен Евсей Петров
В Перми поезд сбил мужчину на квадроцикле
В Пермском крае 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
С чатом Райффайзенбанка теперь можно поговорить
День памяти: как героев Великой Отечественной войны вспомнили в деревне Змеёвка
В Пермь привезли препарат от коронавируса
«Сегодня кошка, завтра человек». В Прикамье беззащитное животное повесили на заборе
В Пермском крае за сутки выписали 115 пациентов после лечения коронавируса
В Пермском крае для отдыха школьников заработают площадки
В Прикамье разрешили возобновить работу еще некоторым организациям
В Пермском крае 24 июня не будет работать почта
В Пермском крае разрешили работать турфирмам
В Перми ночью перекроют центр города
Новая транспортная модель в Перми: в администрации подвели промежуточные итоги
В Пермском крае из-за коронавирса закрыли два отделения больницы
Юные спортсмены пермского спорткомплекса «Победа» присоединились к акции «Свеча памяти»
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких территориях Прикамья нет коронавируса
В Прикамье врачи получили допвыплаты за лечение пациентов с коронавирусом только после вмешательства прокуратуры
Пермяки могут узнать положено ли им пособие или статус малоимущих
В Перми с 15-этажного дома выпал молодой мужчина
В Пермском крае уже 2595 детей пострадали от укусов клещей
У футболистов пермского клуба «Звезда» выявили коронавирус
«Победил я эту тварь». Депутат Пермской городской Думы вылечился от коронавируса
В Перми в ДТП погиб водитель автобуса