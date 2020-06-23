2020-06-23T11:30:01+03:00
Общество

В Перми в День памяти фильм «Судьба человека» показали в автокинотеатре под открытым небом

Зрители расположились в 210 машинах
Андрей МАТЛИН
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Фото: Министерство культуры Пермского края.Фото: Министерство культуры Пермского края.
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Вечером 22 июня, в День памяти о начале Великой Отечественной войны, парковка перед ТРК «СпешиLOVE» превратилась в автомобильный кинотеатр. Зрителям показали знаменитый фильм режиссера Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятый по одноимённому рассказу Михаила Шолохова, а также короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны.

Показ состоялся в рамках международного проекта «Великое кино великой страны». Он был организован ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и прошел при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках мероприятий Года памяти и славы в Пермском крае.

Всего на просмотр фильмов приехали 422 зрителя на 210 машинах. Приезжали с семьями, с любимыми, с друзьями. При этом соблюдались все меры эпидемиологической безопасности. Зрители прошли предварительную регистрацию: количество мест было строго ограничено. Все желающие могли также присоединиться к просмотру фильма в режиме онлайн на площадке культура.рф https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka. Расстояние между участниками на парковке было не менее 2 метров, зрители во время просмотра фильма не покидали транспортное средство.

Федеральный проект «Великое кино Великой страны» предполагает показ фильмов, снятых участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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