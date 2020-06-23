2020-06-23T11:19:49+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Новым директором Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначен Евсей Петров

Ранее Петров руководил Управлением по взысканию дебиторской задолженности
Виктор Правдин
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Евсей Петров выпускник Пермского государственного аграрно-технологического университет им. Прянишникова Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»Евсей Петров выпускник Пермского государственного аграрно-технологического университет им. Прянишникова Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»
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Евсей Петров, ранее трудившийся на посту руководителя Управления по взысканию дебиторской задолженности Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», приступил к работе в качестве директора филиала 22 июня 2020 года.

Евсей Сергеевич Петров закончил Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Прянишникова по специальности «экономист-финансист». После окончания вуза трудился на предприятиях теплоэнергетики. С 2016 по 2020 годы руководил Управлением по взысканию дебиторской задолженности Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Сергей Кругляков, ранее возглавлявший Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», перешел на должность директора Пермского филиала «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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