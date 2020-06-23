В Перми поезд сбил мужчину на квадроцикле
ЧП на железной дороге произошло 22 июня около 23 часов. На остановке железнодорожного пункта «1447 км» - это в районе Липовой горы, 45-летний мужчина остановился на квадроцикле близко к путям. Проходящий грузовой поезд не смог остановится и сбил мужчину.
- Машинист состава применял экстренное торможение, подавал сигнал, но мужчина не отреагировал, рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. - Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пассажирским поездом пострадавшего доставили до станции «Ферма» и передали бригаде «скорой». Он получил различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»