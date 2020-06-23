2020-06-23T11:13:48+03:00
Происшествия

В Перми поезд сбил мужчину на квадроцикле

ЧП произошло в районе Липовой горы
Анна Маркова
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"Скорая" ждала пострадавшего мужчину на ближайшей станции, куда его привез поезд."Скорая" ждала пострадавшего мужчину на ближайшей станции, куда его привез поезд.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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ЧП на железной дороге произошло 22 июня около 23 часов. На остановке железнодорожного пункта «1447 км» - это в районе Липовой горы, 45-летний мужчина остановился на квадроцикле близко к путям. Проходящий грузовой поезд не смог остановится и сбил мужчину.

- Машинист состава применял экстренное торможение, подавал сигнал, но мужчина не отреагировал, рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. - Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажирским поездом пострадавшего доставили до станции «Ферма» и передали бригаде «скорой». Он получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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