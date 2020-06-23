В Перми поезд сбил мужчину на квадроцикле

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:13:48+03:00

"Скорая" ждала пострадавшего мужчину на ближайшей станции, куда его привез поезд. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Изменить размер текста: A A

ЧП на железной дороге произошло 22 июня около 23 часов. На остановке железнодорожного пункта «1447 км» - это в районе Липовой горы, 45-летний мужчина остановился на квадроцикле близко к путям. Проходящий грузовой поезд не смог остановится и сбил мужчину.

- Машинист состава применял экстренное торможение, подавал сигнал, но мужчина не отреагировал, рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. - Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажирским поездом пострадавшего доставили до станции «Ферма» и передали бригаде «скорой». Он получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU