В Пермском крае 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
В Пермском крае за сутки медики поставили диагноз коронавирус еще 64 пермякам. Общая цифра по заболевшим с начала эпидемии в регионе достигла 3266. В Больницах на лечении остаются 854 человека.
Среди новых пациентов за минувшие сутки были госпитализированы 28 человек, 36 проходят лечение амбулаторно.
- Это 26 мужчин, 32 женщины, 6 детей (1 мальчик и 5 девочек), - рассказали в Минздраве Пермского края. - Младше 45 лет - 20 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.
По данным на 23 июня, скончались от COVID-19 вчера еще два пациента. Всего в регионе умерли 112 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Пермском крае за сутки выписали 115 пациентов после лечения коронавируса
Медики вылечили уже более 2000 пермяков с начала эпидемии (подробнее...)
В Перми коронавирусом заболела жена депутата городской Думы
Елена Плотникова проходит лечение в больнице (подробнее...)
У депутата городской Думы Владимира Плотникова выявили коронавирус
Это уже второй случай COVID-19 в рядах городской власти (подробнее...)
«Этот вирус – просто диверсант какой-то». Пермский депутат и отец пятерых детей рассказал, как болеет COVID-19
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»