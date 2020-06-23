2020-06-23T10:53:39+03:00
Общество

В Пермском крае 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией

Еще два человека умерли от COVID-19
Анна Маркова
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В Больницах на лечении остаются 854 человека.В Больницах на лечении остаются 854 человека.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае за сутки медики поставили диагноз коронавирус еще 64 пермякам. Общая цифра по заболевшим с начала эпидемии в регионе достигла 3266. В Больницах на лечении остаются 854 человека.

Среди новых пациентов за минувшие сутки были госпитализированы 28 человек, 36 проходят лечение амбулаторно.

- Это 26 мужчин, 32 женщины, 6 детей (1 мальчик и 5 девочек), - рассказали в Минздраве Пермского края. - Младше 45 лет - 20 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

По данным на 23 июня, скончались от COVID-19 вчера еще два пациента. Всего в регионе умерли 112 человек, у которых был выявлен коронавирус.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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