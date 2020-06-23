В Пермь привезли препарат от коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:22:38+03:00

Первоначально препарат на основе этого действующего вещества разработали в Японии в 2014 Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока его используют в двух медучреждениях [аудио]

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- Препарат поступил в МСЧ №1 и в одну из больниц города Чайковского, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. - В ближайшее время ожидаются поставки в остальные медучреждения Прикамья.

О препарате

Первоначально препарат на основе этого действующего вещества разработали в Японии в 2014 году и использовали в лечении гриппа. С начала пандемии COVID-19 власти Страны восходящего солнца также начали применять препарат для лечения пациентов с коронавирусом, и он показал хорошие результаты. Правда, в исследовании японцы не использовали контрольную группу. Совсем недавно Япония начала проводить клинические исследования с использованием контрольной группы, а это – прямой путь к официальной регистрации препарата и для этой страны. Тем не менее, российская разработка подошла к выпуску первой.

- Компания «ХимРар» вместе с Минздрвом первыми в мире доказали клиническую эффективность этого препарата при определенных модификациях к регламенту лечения. Мы первыми в мире показали, что при изменениях в схеме лечения клинические результаты хорошие. 65% тех пациентов, которые применяли препарат, уже на 4-й день были освобождены от вируса. Для сравнения – в группе стандартной терапии таких пациентов было только 30%. Мы четко показали, что препарат эффективен, - считает Кирилл Дмитриев генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

- Результат многообещающий, именно поэтому Минздрав счел важным дать временное регистрационное удостоверение, которое сделает этот препарат доступным во всех больницах Российской Федерации, пока мы еще не побороли пандемию, - рассказал на презентации препарата «Авифавир» Андрей Иващенко председатель совета директоров группы компаний «ХимРар».

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ИСТОЧНИК KP.RU