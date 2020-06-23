«Сегодня кошка, завтра человек». В Прикамье беззащитное животное повесили на заборе

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:45:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в воскресенье, 21 июня, жительница Губахи, отдыхающая недалеко от города в частном доме в дачном поселке «Каменный цветок», увидела страшную картину - на заборе у ее дома висела обмотанная проволокой кошка.

- Около 9 утра я вышла в сарай за дровами, - рассказывает Ольга. - Я была без очков и еще не совсем отошла ото сна, поэтому, сначала подумала, что кошка испугалась мою собаку и от испуга встала на задние лапы. Мозг не хотел верить, что произошло страшное.

Ольга вернулась в дом, взяла телефон, а когда подошла к забору, увидела, что голова кошки была обмотана тонкой проволокой.

Концы проволоки были обмотаны вокруг шеи несколько раз. Фото предоставлено Ольгой

- Видно, что тот, кто это делал, не торопился, - говорит Ольга. - Тело бедного животного уже успело окоченеть. Я сняла проволоку с забора, с шеи снимать побоялась. Положила кошку в пакет, отнесла в лес и похоронила.

Вернувшись на участок, Ольга осмотрела доски забора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/786497" frameborder="0"></iframe> В Пермском крае неизвестные повесили на заборе кошку.

На них было очень много следов кошачьих когтей, видимо, бедняга пыталась выбраться из петли, - говорит Ольга. - Теперь и на даче ночевать страшно. Кто знает, что за нелюди это сделали. Сегодня кошка, завтра человек.

В социальных сетях сообщают, что бедное животное убили школьники. Фото предоставлено Ольгой

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводят проверку информации, размещенной в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU