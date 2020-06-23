«Сегодня кошка, завтра человек». В Прикамье беззащитное животное повесили на заборе
Утром в воскресенье, 21 июня, жительница Губахи, отдыхающая недалеко от города в частном доме в дачном поселке «Каменный цветок», увидела страшную картину - на заборе у ее дома висела обмотанная проволокой кошка.
- Около 9 утра я вышла в сарай за дровами, - рассказывает Ольга. - Я была без очков и еще не совсем отошла ото сна, поэтому, сначала подумала, что кошка испугалась мою собаку и от испуга встала на задние лапы. Мозг не хотел верить, что произошло страшное.
Ольга вернулась в дом, взяла телефон, а когда подошла к забору, увидела, что голова кошки была обмотана тонкой проволокой.
Концы проволоки были обмотаны вокруг шеи несколько раз. Фото предоставлено Ольгой
- Видно, что тот, кто это делал, не торопился, - говорит Ольга. - Тело бедного животного уже успело окоченеть. Я сняла проволоку с забора, с шеи снимать побоялась. Положила кошку в пакет, отнесла в лес и похоронила.
Вернувшись на участок, Ольга осмотрела доски забора.
В Пермском крае неизвестные повесили на заборе кошку.
На них было очень много следов кошачьих когтей, видимо, бедняга пыталась выбраться из петли, - говорит Ольга. - Теперь и на даче ночевать страшно. Кто знает, что за нелюди это сделали. Сегодня кошка, завтра человек.
В социальных сетях сообщают, что бедное животное убили школьники. Фото предоставлено Ольгой
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводят проверку информации, размещенной в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU