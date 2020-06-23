День памяти: как героев Великой Отечественной войны вспомнили в деревне Змеёвка

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:44:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Небольшое село находится в кунгурском районе и относится к Ленскому сельскому поселению. Всего здесь живет чуть более 450 человек. Практически в каждой семье – по фронтовику, свидетелю Великой Отечественной войны. Практически всех из них уже нет в живых. Все последние годы жители хотели исправить несправедливость. На местном памятнике в честь ветеранов значились фамилии тех, кто не вернулся с войны. Те, кто отдал свое здоровье на фронте, вернулся, а потом восстанавливал родной поселок на памятных плитах не оказалось. А местному бюджету такие затраты не потянуть.

Поправить ситуацию помогли волонтеры МТС. Они установили новые памятные плиты в честь 65 ветеранов. Здесь целые семьи — Атепаевы, Поспеловы, Смоляковы…

- Мы продолжаем начатую несколько лет назад работу по сохранению памяти ветеранов Великой Отечественной войны, — рассказала директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова. - В прошлом году мы отреставрировали обелиск и установили памятные плиты в честь 51 жителя Ленского поселения. В этом году с аналогичной просьбой к нам обратились жители соседней деревни Змеёвка. Вместе мы провели большую работу. Надеюсь, семьи смогут найти на этих плитах имена своих дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек и будут гордиться ими еще больше.

- Нам важно сохранить память о земляках, отдавших свою жизнь и здоровье Родине, - отметил временно исполняющий полномочия главы Кунгурского района Вадим Елисеев. - Благодарим, что нас поддерживают волонтеры МТС. Приятно, что компания не только улучшает качество работы телекоммуникационной сети, но и реализует на территории Кунгурского района социальные и благотворительные проекты. Мы надеемся, что жители Змеёвки будут поддерживать порядок и красоту на этом мемориале.

-

ИСТОЧНИК KP.RU