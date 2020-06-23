2020-06-23T10:44:19+03:00
Общество

День памяти: как героев Великой Отечественной войны вспомнили в деревне Змеёвка

Волонтеры МТС благоустроили в Прикамье мемориал в память о 65 ветеранах Кунгурского района
Михаил АНДРЕЕВ
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Небольшое село находится в кунгурском районе и относится к Ленскому сельскому поселению. Всего здесь живет чуть более 450 человек. Практически в каждой семье – по фронтовику, свидетелю Великой Отечественной войны. Практически всех из них уже нет в живых. Все последние годы жители хотели исправить несправедливость. На местном памятнике в честь ветеранов значились фамилии тех, кто не вернулся с войны. Те, кто отдал свое здоровье на фронте, вернулся, а потом восстанавливал родной поселок на памятных плитах не оказалось. А местному бюджету такие затраты не потянуть.

Поправить ситуацию помогли волонтеры МТС. Они установили новые памятные плиты в честь 65 ветеранов. Здесь целые семьи — Атепаевы, Поспеловы, Смоляковы

- Мы продолжаем начатую несколько лет назад работу по сохранению памяти ветеранов Великой Отечественной войны, — рассказала директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова. - В прошлом году мы отреставрировали обелиск и установили памятные плиты в честь 51 жителя Ленского поселения. В этом году с аналогичной просьбой к нам обратились жители соседней деревни Змеёвка. Вместе мы провели большую работу. Надеюсь, семьи смогут найти на этих плитах имена своих дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек и будут гордиться ими еще больше.

- Нам важно сохранить память о земляках, отдавших свою жизнь и здоровье Родине, - отметил временно исполняющий полномочия главы Кунгурского района Вадим Елисеев. - Благодарим, что нас поддерживают волонтеры МТС. Приятно, что компания не только улучшает качество работы телекоммуникационной сети, но и реализует на территории Кунгурского района социальные и благотворительные проекты. Мы надеемся, что жители Змеёвки будут поддерживать порядок и красоту на этом мемориале.

-

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
С чатом Райффайзенбанка теперь можно поговорить
День памяти: как героев Великой Отечественной войны вспомнили в деревне Змеёвка
В Пермь привезли препарат от коронавируса
«Сегодня кошка, завтра человек». В Прикамье беззащитное животное повесили на заборе
В Пермском крае за сутки выписали 115 пациентов после лечения коронавируса
В Пермском крае для отдыха школьников заработают площадки
В Прикамье разрешили возобновить работу еще некоторым организациям
В Пермском крае 24 июня не будет работать почта
В Пермском крае разрешили работать турфирмам
В Перми ночью перекроют центр города
Новая транспортная модель в Перми: в администрации подвели промежуточные итоги
В Пермском крае из-за коронавирса закрыли два отделения больницы
Юные спортсмены пермского спорткомплекса «Победа» присоединились к акции «Свеча памяти»
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких территориях Прикамья нет коронавируса
В Прикамье врачи получили допвыплаты за лечение пациентов с коронавирусом только после вмешательства прокуратуры
Пермяки могут узнать положено ли им пособие или статус малоимущих
В Перми с 15-этажного дома выпал молодой мужчина
В Пермском крае уже 2595 детей пострадали от укусов клещей
У футболистов пермского клуба «Звезда» выявили коронавирус
«Победил я эту тварь». Депутат Пермской городской Думы вылечился от коронавируса
В Перми в ДТП погиб водитель автобуса