В Пермском крае за сутки выписали 115 пациентов после лечения коронавируса
В Прикамье за минувшие сутки из больниц выписали 115 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса. За все время с начала эпидемии опасного заболевания, медикам удалось вылечить 2028 человек c COVID-19.
Под наблюдением специалистов остаются 2671 жителя Пермского края.
По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на 23 июня 2020 года, только в двух территориях Прикамья нет коронавируса - Косинском и Гайнском районах. В остальных территориях официально зарегистрированы вспышки COVID-19.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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