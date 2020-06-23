2020-06-23T08:03:48+03:00
Общество

В Пермском крае за сутки выписали 115 пациентов после лечения коронавируса

Медики вылечили уже более 2000 пермяков с начала эпидемии
Анна Маркова
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Под наблюдением специалистов остаются 2671 жителя Пермского края.Под наблюдением специалистов остаются 2671 жителя Пермского края.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Прикамье за минувшие сутки из больниц выписали 115 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса. За все время с начала эпидемии опасного заболевания, медикам удалось вылечить 2028 человек c COVID-19.

Под наблюдением специалистов остаются 2671 жителя Пермского края.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на 23 июня 2020 года, только в двух территориях Прикамья нет коронавируса - Косинском и Гайнском районах. В остальных территориях официально зарегистрированы вспышки COVID-19.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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