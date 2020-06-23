2020-06-23T07:47:47+03:00
Общество

В Пермском крае для отдыха школьников заработают площадки

В них будут организованы группы до 5 человек
Анна Маркова
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Занятия для детей будут проводиться на улице.Занятия для детей будут проводиться на улице.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Власти Прикамья придумали, как занять детей во время летних каникул, когда загородные лагеря еще не открылись и массовая летняя оздоровительная кампания остается под вопросом.

Будут организованы малые формы отдыха на открытом воздухе при учреждениях образования, спорта и культуры. Изменения уже внесены в Указ губернатора об ограничительных мерах.

Это должны быть группы до 5 человек, продолжительность занятий не более трех часов в день, проведение ежедневного фильтра, организация питьевого режима. Должны соблюдаться социальная дистанция, наличие средств индивидуальной защиты, территориальная разобщенности отрядов, занятия будут проводиться на улице.

- Для ребят подготовлен комплекс мероприятий: спортивные тренировки, викторины, интеллектуальные конкурсы, культурные события, – говорит заместитель председателя Правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. - Такие отряды будут организованы во всех 46 территориях Пермского края. Всего такой формой занятости предполагается охватить более 11 тыс. детей.

Также для 750 детей, находящихся в социально опасном положении, в этом году стартует проект «Ребята с нашего двора-2020». Продолжительность работы такого отряда составляет 2 недели. Такие добровольные объединения организуются в 13 муниципальных образованиях края, в том числе во всех районах Перми, с привлечением 150 наставников из числа активной молодежи с сертификатами вожатых или педагогов. В одном объединении предполагается тоже не более 5 человек.

Для того чтобы записаться в отряды, законному представителю ребенка нужно обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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