В Прикамье разрешили возобновить работу еще некоторым организациям

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:35:42+03:00

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В Прикамье разрешили возобновить работу организациям, занимающимся производством и реализацией товаров, а также предоставляющим услуги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Такое решение было принято на оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Глава региона Дмитрий Махонин поддержал это предложение.

Возобновить работу смогут не менее 14,5 тыс. организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие.

- Важно, что это могут быть только те организации, которые работают в системе продаж B2B, - сообщает Оперштаб. - Всего, согласно данным Федеральной налоговой службы, возможность возобновить работу появится у более 85 тыс. жителей Пермского края.

Во время работы всем организациям необходимо соблюдать санитарно-эпидемические требования, установленные Роспотребнадзором РФ и главным санитарным врачом РФ и закрепленные в Указе губернатора Пермского края об ограничительных мерах, связанных с распространением COVID-19.

Руководители организаций обязаны следить за тем, чтобы их сотрудники использовали средства индивидуальной защиты, соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра, а по возможности продолжали работать удаленно. Рекомендуется допускать к работе на производстве либо в офисе минимальное число работников.

Для того чтобы возобновить работу, организации должны уведомить об этом региональный Минпромторг, направив на электронный адрес info@minpromtorg.permkrai.ru уведомление (приложено по ссылке), и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU