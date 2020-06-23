В Пермском крае 24 июня не будет работать почта

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:17:17+03:00

Почта изменит график на один день. Фото: Василий Вахрин

Все отделения буду закрыты на один день

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В Пермском крае Почта России изменяет режим работы 24 июня. Этот день станет выходным для отделений почтовой связи по всей стране.

Во вторник 23 июня отправить корреспонденцию, получить посылку или совершить другие операции можно будет в обычном режиме, график не изменится.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU