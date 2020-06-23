2020-06-23T06:17:17+03:00
Общество

В Пермском крае 24 июня не будет работать почта

Все отделения буду закрыты на один день
Анна Маркова
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Почта изменит график на один день.Почта изменит график на один день.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае Почта России изменяет режим работы 24 июня. Этот день станет выходным для отделений почтовой связи по всей стране.

Во вторник 23 июня отправить корреспонденцию, получить посылку или совершить другие операции можно будет в обычном режиме, график не изменится.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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