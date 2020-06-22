В Пермском крае разрешили работать турфирмам

22 Июнь 2020 2020-06-22T22:34:00+03:00

Путевки можно будет купить дистанционно или в офисе

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В понедельник, 22 июня, в Указ губернатора об ограничительных мерах внесены изменения, которые разрешают работать туроператорам.

- Они смогут бронировать и продавать туры, проводить расчеты с туристами, изменять или расторгать договоры о реализации туристических продуктов. Все это турагентства могут делать дистанционно, без визита клиента в офис компании, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

По данным Агентства по туризму Прикамья, в регионе действует 58 лицензированных туроператоров. Зампред правительства Антон Клепиков сообщил, что один сотрудник турфирмы все же может работать в офисе. А путевки они начнут продавать на осень.

- Очень важно возобновить работу туристических компаний в ближайшее время, разрешить бронировать и продавать туры по России, а также организовывать речные круизы, осуществлять прием туристов в Пермском крае. В перспективе мы надеемся, что снятие ограничений коснется сплавов и пеших походов. Безусловно, все санитарно-эпидемиологические меры должны быть соблюдены», – отметила председатель общественного совета при Агентстве по туризму Прикамья, руководитель турагентства «Валида» Елена Шперкина.

ИСТОЧНИК KP.RU