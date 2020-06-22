2020-06-22T22:34:00+03:00
Общество

В Пермском крае разрешили работать турфирмам

Путевки можно будет купить дистанционно или в офисе
Виктор Правдин
Поделиться:
По данным Агентства по туризму Прикамья, в регионе действует 58 лицензированных туроператоров. Фото: permkrai.ruПо данным Агентства по туризму Прикамья, в регионе действует 58 лицензированных туроператоров. Фото: permkrai.ru
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 июня, в Указ губернатора об ограничительных мерах внесены изменения, которые разрешают работать туроператорам.

- Они смогут бронировать и продавать туры, проводить расчеты с туристами, изменять или расторгать договоры о реализации туристических продуктов. Все это турагентства могут делать дистанционно, без визита клиента в офис компании, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

По данным Агентства по туризму Прикамья, в регионе действует 58 лицензированных туроператоров. Зампред правительства Антон Клепиков сообщил, что один сотрудник турфирмы все же может работать в офисе. А путевки они начнут продавать на осень.

- Очень важно возобновить работу туристических компаний в ближайшее время, разрешить бронировать и продавать туры по России, а также организовывать речные круизы, осуществлять прием туристов в Пермском крае. В перспективе мы надеемся, что снятие ограничений коснется сплавов и пеших походов. Безусловно, все санитарно-эпидемиологические меры должны быть соблюдены», – отметила председатель общественного совета при Агентстве по туризму Прикамья, руководитель турагентства «Валида» Елена Шперкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае разрешили работать турфирмам
В Перми ночью перекроют центр города
Новая транспортная модель в Перми: в администрации подвели промежуточные итоги
В Пермском крае из-за коронавирса закрыли два отделения больницы
Юные спортсмены пермского спорткомплекса «Победа» присоединились к акции «Свеча памяти»
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких территориях Прикамья нет коронавируса
В Прикамье врачи получили допвыплаты за лечение пациентов с коронавирусом только после вмешательства прокуратуры
Пермяки могут узнать положено ли им пособие или статус малоимущих
В Перми с 15-этажного дома выпал молодой мужчина
В Пермском крае уже 2595 детей пострадали от укусов клещей
У футболистов пермского клуба «Звезда» выявили коронавирус
«Победил я эту тварь». Депутат Пермской городской Думы вылечился от коронавируса
В Перми в ДТП погиб водитель автобуса