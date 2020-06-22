В Перми ночью перекроют центр города

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:39:50+03:00

Перекроют часть Комсомольского проспекта от улицы Ленина до Петропавловской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение ограничат для всех видов транспорта

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23 июня с 00.00 до 06.00 в Перми для всех видов транспорта перекроют часть Комсомольского проспекта от улицы Ленина до Петропавловской.

В департамента дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что дорогу перекроют для выполнения работ по укладке нижнего слоя асфальта.

- Работы будут выполняться в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, - сообщили в пресс-службе администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU