В Перми ночью перекроют центр города
23 июня с 00.00 до 06.00 в Перми для всех видов транспорта перекроют часть Комсомольского проспекта от улицы Ленина до Петропавловской.
В департамента дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что дорогу перекроют для выполнения работ по укладке нижнего слоя асфальта.
- Работы будут выполняться в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, - сообщили в пресс-службе администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU