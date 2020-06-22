Новая транспортная модель в Перми: в администрации подвели промежуточные итоги

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:16:39+03:00

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В администрации краевого центра рассказали, что с 15 июля новая транспорта модель в Перми заработает в полном объеме. И что в департаменте транспорта администрации города подвели промежуточные итоги ее работы.

Там напомнили, что в самом начале городской транспортной реформы перед департаментом транспорта администрации Перми и курирующим эту отрасль заместителем главы администрации Перми Людмилой Гаджиевой поставили 5 задач.

Сейчас в городе подвели промежуточные итоги внедрения новой модели общественного транспорта.

Обновление подвижного состава

Эта задача заявлялась в качестве одной из основных.

- Если 31 мая этого года в городе работали автобусы, средний возраст которых составлял 12 лет, то уже 1 июня средний возраст автобусов составил 4 года, - сообщили в городской администрации. - Сегодня на линии работают 447 автобусов. Около 60 процентов из них – не старше 5 лет, а 212 автобусов - 2019 и 2020 годов выпуска. В прошлом году для МУП «Пермгорэлектротранс» за счет краевого и городского бюджетов было приобрели 90 новых автобусов.

Переход на 5-летние контракты

- По таким контрактам сейчас работает 50 процентов автобусов, - сообщили в администрации. - По 15 процентам автобусов заключены трёхлетние контракты. Оставшиеся 35 процентов автопарка работают по полугодовым контактам до 1 декабря, но уже летом планируется объявить конкурс сроком на 5 лет для дальнейшего обновления автобусного парка.

В администрации отмечают, что торги были конкурентными, в среднем снижение от начальной цены конкурсов составило от 5 до 7 процентов. В транспортной отрасли сейчас работает 27 перевозчиков, в том числе 2 перевозчика не из Прикамья.

Возможность оплачивать проезд безналичным способом

- Безналичная оплата позволяет экономить на оплате проезда 2 рубля с каждой поездки и делает расчеты прозрачными, - отмечают в мэрии. - С 1 февраля стала возможна оплата транспортной картой, а на некоторых маршрутах – банковской картой. В июне безналичным способом проезд оплачивают уже 60 процентов пассажиров. При этом безналичный расчет составляет 28 процентов от всего количества платежей или – свыше полутора миллионов поездок.

Внедрение тарифного меню

- Теперь пассажир может выбрать тот тариф, который ему подходит и позволит экономить денежные средства, - обращают внимание в горадминистрации. - Впервые, начиная с 1 декабря 2019 года, стало возможно посчитать пассажиропоток не по бумажным билетам, а с помощью централизованной электронной системы через валидаторы, – отметили в городской администрации. - Пермь стала пилотной площадкой по внедрению Единой системы оплаты проезда Пермского края (ЕСОП).

Следующим шагом станет внедрение датчиков учета входа/выхода пассажиров, их наличие уже заложили в долгосрочных контрактах.

Запуск новой маршрутной сети

- Одна из важных целей новой модели - сбалансировать транспортную доступность для всех районов и микрорайонов города, - говорят в администрации Перми. - Например, в микрорайоне Ива было недостаточное количество автобусов, а жители Орджоникидзевского и Кировского районов жаловались на то, что выехать в центр города было проблематично. Сегодня увеличено количество рейсов в Кировском и Орджоникидзевском районах, появились новые межрайонные и внутрирайонные связи благодаря снижению дублирования автобусов в центре города.

Все изменения обсуждались с депутатами гордумы, председателями ТОС, жителями районов, экспертами. Большая часть пожеланий была учтена. После запуска новой маршрутной сети пдепартамент транспорта ведет ежедневный мониторинг обращений граждан. Так, было принято решение направить маршрут №63 в микрорайон Садовый, а маршрут №74 оставить без изменений.

Что предстоит сделать?

- Сейчас главная задача для департамента транспорта – контролировать работу перевозчиков, - говорят в горадминистрации. - Для этого ежедневно контрольно-ревизорской службой МКУ «Гортранс» проводятся плановые и внеплановые проверки. По нарушениям составляются акты, которые в конце каждого месяца учитываются при начислении штрафных санкций. Задачи на ближайшую перспективу – переход на 5-летние контракты тех перевозчиков, у которых договор заканчивается 1 декабря. Еще одна задача – строительство новых остановочных павильонов. За два года планируется, что в Перми появится не менее 300 новых остановок. Также предполагается дальнейшее обновление трамвайного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU