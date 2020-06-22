В Пермском крае из-за коронавирса закрыли два отделения больницы

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:08:01+03:00

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С 14 июня на прием и выписку закрыто терапевтическое отделение Губахинской районной больницы №4 - у пациента был выявлен COVID-19.

- По данным на 22 июня, у 6 сотрудников и 14 пациентов подтвержден коронавирус. Круг контактных лиц определен, у них взяты мазки для исследования на COVID-19. По информации специалистов Минздрава, в отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников находятся 22 контактных пациента. В обсервации на дому находятся 43 пациента отделения, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Также с 20 июня закрыто на прием и выписку педиатрическое отделение больницы в связи. У сотрудника отделения выявили COVID-19. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование.

- В отделениях проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациенты, нуждающиеся в оказании медпомощи по терапевтическому профилю, будут направлены в другой блок отделения терапии (изолированные от того, что находится на обсервации) или в профильное отделение больницы в городе Кизел. Пациенты педиатрического профиля будут также пернаправлены в соответствующее профильное отделение в Кизела, - добавили в пресс-службе правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU