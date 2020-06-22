Юные спортсмены пермского спорткомплекса «Победа» присоединились к акции «Свеча памяти»
- Каждый наш юный спортсмен это патриот своей страны, - говорят в пермском МБУ «Спортивная школа Свердловского района». – Мы защищаем честь России на общероссийских и международных соревнованиях. Поэтому наши воспитанники с готовностью присоединились к акциям памяти, посвященным 22 июня, началу Великой отечественной войны. Наши отцы, деды и прадеды смогли защитить Отчизну, за что им земной поклон и вечная память.
В этот день юные спортсмены зажигали свечи памяти, а снимки размещали в социальных сетях. Они также почтили память тех, кто отдал жизнь во имя Победы, минутой молчания.
ИСТОЧНИК KP.RU