2020-06-22T16:52:22+03:00
Общество

Юные спортсмены пермского спорткомплекса «Победа» присоединились к акции «Свеча памяти»

Здесь также почтили память погибших минутой молчания
Андрей МАТЛИН
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Фото: спорткомплекс "Победа".Фото: спорткомплекс "Победа".
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- Каждый наш юный спортсмен это патриот своей страны, - говорят в пермском МБУ «Спортивная школа Свердловского района». – Мы защищаем честь России на общероссийских и международных соревнованиях. Поэтому наши воспитанники с готовностью присоединились к акциям памяти, посвященным 22 июня, началу Великой отечественной войны. Наши отцы, деды и прадеды смогли защитить Отчизну, за что им земной поклон и вечная память.

В этот день юные спортсмены зажигали свечи памяти, а снимки размещали в социальных сетях. Они также почтили память тех, кто отдал жизнь во имя Победы, минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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