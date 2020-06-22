В Прикамье врачи получили допвыплаты за лечение пациентов с коронавирусом только после вмешательства прокуратуры
В Пермском крае медики Большесосновской центральной районной больница им. Г.Ф. Колчановой получили стимулирующее надбавки за работу с пациентами больными коронавирусной инфекцией только после вмешательства прокуратуры.
- Прокуратура района в ходе проверки выявила нарушения в начислении выплат. - В результате вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены стимулирующие надбавки на сумму более 2,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.
Выяснилось, что медикам за работу в условиях новой коронавирусной инфекции выплачивались деньги только за фактически отработанное с пациентами время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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