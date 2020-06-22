В Прикамье врачи получили допвыплаты за лечение пациентов с коронавирусом только после вмешательства прокуратуры

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:59:28+03:00

Прокуратура района в ходе проверки выявила нарушения в начислении выплат. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае медики Большесосновской центральной районной больница им. Г.Ф. Колчановой получили стимулирующее надбавки за работу с пациентами больными коронавирусной инфекцией только после вмешательства прокуратуры.

- Прокуратура района в ходе проверки выявила нарушения в начислении выплат. - В результате вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены стимулирующие надбавки на сумму более 2,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

Выяснилось, что медикам за работу в условиях новой коронавирусной инфекции выплачивались деньги только за фактически отработанное с пациентами время.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Президент наградил 59 пермских медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

Главный врач Краевой клинической больницы Анатолий Касатов узнал об этом от корреспондентов «Комсомолки» (подробнее...)

Закрытое заседание оперштаба: в Перми продлили режим самоизоляции

За неделю прирост числа инфицированных составил 2,2 процента (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU