Пермяки могут узнать положено ли им пособие или статус малоимущих

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:05:34+03:00

Жители Прикамья смогут узнать, как подать документы на получение или продление выплат. Фото: архив "КП"

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В Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края поступает множество звонков от жителей региона с вопросами о возможных мерах поддержки и их получении. Специалисты Центра проведут прямую «горячую линию». Им можно будет позвонить во вторник, 23 июня, с 12.00 до 14.00.

Жители Прикамья смогут узнать о том, как подать документы на получение или продление той или иной выплаты, как оформить статус малоимущих, что нужно сделать, чтобы получать пособие на детей от 3 до 7 лет, и другие вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU