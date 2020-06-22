2020-06-22T14:44:02+03:00
Происшествия

В Перми с 15-этажного дома выпал молодой мужчина

Трагедия произошла в Индустриальном районе города
Виктор Правдин
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В пресс-службе УВД сообщили, что мужчина выпал с 9 этажаВ пресс-службе УВД сообщили, что мужчина выпал с 9 этажаФото: Василий Вахрин
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Трагедия произошла ночью в понедельник, 22 июня, в Индустриальном районе города. Около 2.00 с 15-этажного здания по улице Космонавта Беляева, 54 а выпал 35-летний мужчина.

- Смерть наступила до приезда бригады «скорой помощи», - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе УВД по городу Перми подтвердили произошедшее и добавили, что мужчина выпал с 9 этажа. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, накануне в Перми 2-летний мальчик выпал из окна 5 этажа. С различными травмами мальчика увезли в Краевую детскую клиническую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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