В Пермском крае уже 2595 детей пострадали от укусов клещей

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:24:58+03:00

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В Пермском крае клещи продолжают активно нападать на пермяков. С начала сезона с укусами кровососов в медицинские организации региона обратилось уже 11361 человек, в том числе 2595 детей.

- По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 41,1% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,4% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, - сообщают данные специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Адреса лабораторий, где можно извлечь и исследовать клеща можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU