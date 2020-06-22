В Пермском крае уже 2595 детей пострадали от укусов клещей
В Пермском крае клещи продолжают активно нападать на пермяков. С начала сезона с укусами кровососов в медицинские организации региона обратилось уже 11361 человек, в том числе 2595 детей.
- По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 41,1% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,4% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, - сообщают данные специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Адреса лабораторий, где можно извлечь и исследовать клеща можно найти здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU