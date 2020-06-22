У футболистов пермского клуба «Звезда» выявили коронавирус
Коронавирусной инфекцией заболели футболисты и сотрудники команды «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
- По результатам тестирования на COVID-19, которое прошло в пятницу, положительный результат получили игроки Рустам Вазитдинов и Александра Мосунов, а также массажист-реабилитолог Андрей Комыслянов. Болезнь проходит в бессимптомной форме, заболевшие чувствуют себя нормально.
Спортсмены будут самоизолированы, позднее пройдут повторное тестирование.
Тренеры, футболисты, а также другие сотрудники и руководство клуба получили отрицательный результат на коронавирус. В клубе говорят, что последнее время они не контактировали с заболевшими. ФК «Звезда» начнет готовиться к новому сезону с 23 июня.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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