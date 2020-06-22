У футболистов пермского клуба «Звезда» выявили коронавирус

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:48:07+03:00

Коронавирус выявили у двух футболистов клуба «Звезда». Фото: страница Вк футбольного клуба «Звезда».

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Коронавирусной инфекцией заболели футболисты и сотрудники команды «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

- По результатам тестирования на COVID-19, которое прошло в пятницу, положительный результат получили игроки Рустам Вазитдинов и Александра Мосунов, а также массажист-реабилитолог Андрей Комыслянов. Болезнь проходит в бессимптомной форме, заболевшие чувствуют себя нормально.

Спортсмены будут самоизолированы, позднее пройдут повторное тестирование.

Тренеры, футболисты, а также другие сотрудники и руководство клуба получили отрицательный результат на коронавирус. В клубе говорят, что последнее время они не контактировали с заболевшими. ФК «Звезда» начнет готовиться к новому сезону с 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU