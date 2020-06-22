2020-06-22T11:52:56+03:00
Общество

Пермяки могут оказать поддержку кандидатам на пост губернатора края с помощью цифровых технологий

Поставить подпись в поддержку кандидата-самовыдвиженца на губернаторских выборах теперь можно через портал «Госуслуги»
Александр ЛИСИН
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По завершении всей процедуры, подписи, собранные через «Госуслуги» кандидат может на свое усмотрение представить полностью или частично в Избирательную комиссию Пермского краяПо завершении всей процедуры, подписи, собранные через «Госуслуги» кандидат может на свое усмотрение представить полностью или частично в Избирательную комиссию Пермского краяФото: Василий Вахрин
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С сегодняшнего дня возможность подать подпись в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев на выборах губернатора Пермского края стала доступной для всех жителей Прикамья, старше 18 лет, которые имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», сообщает пресс-служба Крайизбиркома.

Так, на вкладке «Мои выборы» в личном кабинете портала появилась информация об уже выдвинутых кандидатах. Напротив кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, размещается кнопка «Поддержать кандидата». Гражданин может поддержать неограниченное число кандидатов, нажав на указанную кнопку и затем подтвердив проставление подписи в специальной форме на портале «Госуслуги». Затем отправка подписи подтверждается через СМС. В случае положительного результата – избиратель на портале получит уведомление «Ваша подпись в поддержку кандидата отправлена».

По завершении всей процедуры, подписи, собранные через «Госуслуги» кандидат может на свое усмотрение представить полностью или частично в Избирательную комиссию Пермского края.

- Возможность сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов через «Госуслуги», прежде всего, направлена на удобство избирателя. Сегодня это очень своевременная и современная мера, которая позволяет исключить личный контакт сборщика подписей и избирателя. Во-вторых, это удобно для кандидата, так как позволяет минимизировать затраты и улучшить качество подписей, полностью исключив возможные манипуляции с ними. Считаю, что за подобными технологиями, будущее и в случае удачной апробации данной технологии - мы распространим ее на все региональные выборы, увеличив число собираемых таким образом подписей до 50%, - рассказал председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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