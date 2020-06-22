2020-06-22T11:12:00+03:00
Общество

Коронавирус выявили еще у 66 жителей Пермского края

Из этого числа диагноз подтвердился у 9 медиков
Анна Маркова
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Всего заболевших в крае 3202 человека.Всего заболевших в крае 3202 человека.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Пермском крае за прошлые сутки медики подтвердили COVID-19 у 66 пермяков. Как сообщает Минздрав, среди них 9 медицинских работников. 25 человек проходят лечение в больницах, 41 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего заболевших в крае 3202 человека.

- Ежесуточный прирост больных составил 2,1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 21 июня - 0,9), - рассказали в Минздраве. - Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 66 новых заболевших - 25 мужчин, 40 женщин, один ребенок. Младше 45 лет – 28 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

Общее число заразившихся медицинских работников в регионе достигло 382.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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