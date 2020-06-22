2020-06-22T07:47:08+03:00
Общество

В Пермском крае еще 7 человек вылечили от коронавируса

На лечении остаются 1113 человек
Анна Маркова
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Медики вылечили еще 7 человек с коронавирусом в Прикамье.Медики вылечили еще 7 человек с коронавирусом в Прикамье.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Прикамье коронавирус смогли победить еще 7 человек. За минувшие сутки их выписали из больниц региона. Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала эпидемии на 22 июня составило 1913. На лечении остаются 1113 человек.

Под наблюдением специалистов остаются 2322 жителя Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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