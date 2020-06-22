2020-06-22T08:11:03+03:00
Происшествия

В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 2 месяца назад

Волонтеры объявили о завершении поисков
Анна Маркова
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Поиски пропавшего мужчины завершены.Поиски пропавшего мужчины завершены.
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В Пермском крае Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» сообщил об окончании поисков 43-летнего Николая Т, который пропал в Красновишерске 15 апреля. Он найден погибшим.

- Тело мужчины обнаружили 21 июня на реке Вишера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

Напомним, накануне в Пермском крае завершились поиски тела 13-летнего утонувшего ребенка. Мальчик купался на реке с четырьмя друзьями. В какой-то момент его подхватило течением, и он начал тонуть. Очень быстро нахлебался воды и ушел на дно. 9 июня поиски были окончены, тело извлечено из реки. Сейчас проверку по факту ЧП проводят Следственный комитет и прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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