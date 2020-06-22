У жителей Перми на этой неделе отключат холодную воду

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:32:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми на этой неделе в нескольких районах предстоит ремонт водопровода. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье». Отключение произойдет 23 июня с 9.00 до 19.00 по адресам:

Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20

Евгения Пузырева, 14, 23

Мозырьский 2-Й, 22

Цимлянская, 50

23 июня с 9.00 до 20.00 воды не будет у жителей домов:

9 Января, 16

Алтайская, 7

Колхозная 1-Я, 2, 4, 8

Красина 14, 16, 26, 33, 35, 38

Куфонина, 7, 9

Маяковского, 12А, 13, 15, 22, 24, 26, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46А, 48, 5, 51, 51 СТР, 53, 7, 9

Новоколхозная, 2

Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9, 9А

Трамвайная, 1

Фоминская, 42, 56

27 июня с 9.00 до 19.00. Запастись водой стоит жителя следующих домов:

Грачева, 12, 19

Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22

Инженерная, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А

Ким, 17, 19, 2, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, 60, 63, 64, 69, 75, 77

Лебедева, 13, 7А, 9

Металлистов, 15, 18, 19, 21

Николая Быстрых, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Хрустальная, 28, 32, 34

Циолковского, 23

Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27

ИСТОЧНИК KP.RU