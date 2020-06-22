У жителей Перми на этой неделе отключат холодную воду
В Перми на этой неделе в нескольких районах предстоит ремонт водопровода. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье». Отключение произойдет 23 июня с 9.00 до 19.00 по адресам:
Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20
Евгения Пузырева, 14, 23
Мозырьский 2-Й, 22
Цимлянская, 50
23 июня с 9.00 до 20.00 воды не будет у жителей домов:
9 Января, 16
Алтайская, 7
Колхозная 1-Я, 2, 4, 8
Красина 14, 16, 26, 33, 35, 38
Куфонина, 7, 9
Маяковского, 12А, 13, 15, 22, 24, 26, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46А, 48, 5, 51, 51 СТР, 53, 7, 9
Новоколхозная, 2
Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9, 9А
Трамвайная, 1
Фоминская, 42, 56
27 июня с 9.00 до 19.00. Запастись водой стоит жителя следующих домов:
Грачева, 12, 19
Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22
Инженерная, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А
Ким, 17, 19, 2, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, 60, 63, 64, 69, 75, 77
Лебедева, 13, 7А, 9
Металлистов, 15, 18, 19, 21
Николая Быстрых, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Хрустальная, 28, 32, 34
Циолковского, 23
Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27
ИСТОЧНИК KP.RU