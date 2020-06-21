2020-06-21T18:33:43+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Ночью температура воздуха может опускаться до 2 градусов
Анна Маркова
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В Пермском крае в ближайшие дню будет прохладно.В Пермском крае в ближайшие дню будет прохладно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Последняя декада июня в Пермском крае не обещает быть по-летнему теплой. О погоде на первые дни новой недели рассказали синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 22 июня температура воздуха опустится до +2…+7°, днем за счет затекания холодного воздуха не поднимется выше 12–17, по востоку до 9°. Если ночью еще малооблачно и без осадков, то днем будет формироваться облачность и в отдельных районах выпадут кратковременные дожди.

Во вторник ночью по северу, днем уже повсеместно пройдут дожди. Из-за теплого воздуха будут образовываться туманы в ночные и утренние часы. Не значительно потеплеет. Минимальная температура ожидается на уровне 4-9°, максимальная - 16-21°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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