Коронавирус выявлен еще в одной территории Пермского края

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:20:21+03:00

Осталось толькотри муниципальных образования, в которых COVID-19 не обнаружен. Фото: Василий Вахрин

Только в трех районах региона нет COVID-19

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В Пермском крае еще в одном районе выявлен коронавирус, опасную инфекцию обнаружили у жителя Горнозаводского района. Осталось три муниципальных образования, в которых COVID-19 не обнаружен. С начала пандемии коронавирус обнаружен у жителей 44 территорий Прикамья.

Ранее на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обозначал, что сейчас вирус «пошел в территории, и главы и медучреждения должны быть к этому готовы».

На 21 июня в Пермском крае выявлено 3136 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 1906 человек, от инфекции умерли 68 жителей Прикамья, еще у 42 человек COVID-19 выявлен посмертно (причина смерти не вирус), лечение продолжают 1110 жителей региона, 2447 - на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU