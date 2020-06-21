2020-06-21T15:33:29+03:00
Происшествия

В Перми на производстве одна женщина отравилась газом, еще одна погибла

ЧП произошло в Кировском районе
Анна Маркова
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Женщины получили отравление газом. Фото: кадр видео на с сайта https://halopolymer.ru/Женщины получили отравление газом. Фото: кадр видео на с сайта https://halopolymer.ru/
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В Перми 17 июня на предприятии «ГалоПолимер Пермь», которое находится на улице Ласьвинская, произошло ЧП. Во время производственных работ две женщины 43 и 45 лет получили отравление газом.

Их госпитализировали сотрудники «скорой помощи». На следующий день 43-летняя женщина скончалась в больнице.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

СПРАВКА "КП"

Группа компаний «ГалоПолимер» - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, поставляющий ее на мировой рынок.

Этот пластический материал молочно-белого цвета стал известен благодаря его использованию при производстве посуды с антипригарным покрытием. Но этим сфера применения этого полимера не ограничивается. Его используют в машиностроении, промышленности и медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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