В Перми на производстве одна женщина отравилась газом, еще одна погибла
В Перми 17 июня на предприятии «ГалоПолимер Пермь», которое находится на улице Ласьвинская, произошло ЧП. Во время производственных работ две женщины 43 и 45 лет получили отравление газом.
Их госпитализировали сотрудники «скорой помощи». На следующий день 43-летняя женщина скончалась в больнице.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
СПРАВКА "КП"
Группа компаний «ГалоПолимер» - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, поставляющий ее на мировой рынок.
Этот пластический материал молочно-белого цвета стал известен благодаря его использованию при производстве посуды с антипригарным покрытием. Но этим сфера применения этого полимера не ограничивается. Его используют в машиностроении, промышленности и медицине.
ИСТОЧНИК KP.RU