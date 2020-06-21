В Пермском крае еще 67 человек заболели коронавирусом
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
34 человека проходят лечение в больницах, 33 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заболевших на 21 июня в Пермском крае - 3136.
Ежесуточный прирост больных составил 2,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 20 июня – 0,88). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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