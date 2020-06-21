2020-06-21T08:56:34+03:00
Общество

В Прикамье еще 17 человек выздоровели от коронавируса

Всего с начала эпидемии медики вылечили от опасной инфекции 1906 пациентов
Анна Маркова
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На лечении в Прикамье остаются 1053 человека.На лечении в Прикамье остаются 1053 человека.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала эпидемии в регионе - 1906. На лечении остаются 1053 человека.

- Под наблюдением специалистов 2447 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав региона.

Напомним, на утро 21 июня в Прикамья выявлено 3069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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