В Прикамье еще 17 человек выздоровели от коронавируса

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:56:34+03:00

На лечении в Прикамье остаются 1053 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего с начала эпидемии медики вылечили от опасной инфекции 1906 пациентов

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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала эпидемии в регионе - 1906. На лечении остаются 1053 человека.

- Под наблюдением специалистов 2447 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав региона.

Напомним, на утро 21 июня в Прикамья выявлено 3069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU