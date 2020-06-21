В Прикамье еще 17 человек выздоровели от коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала эпидемии в регионе - 1906. На лечении остаются 1053 человека.
- Под наблюдением специалистов 2447 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав региона.
Напомним, на утро 21 июня в Прикамья выявлено 3069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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