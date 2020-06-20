2020-06-20T20:32:42+03:00
Происшествия

В Пермском крае завершились поиски тела 13-летнего утонувшего ребенка

Операция длилась четыре дня
Алена ОВЧИННИКОВА
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Тело утонувшего мальчика нашли через четыре дня.Тело утонувшего мальчика нашли через четыре дня.Фото: Василий Вахрин
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- Поиск 13-летнего мальчика из Чердыни окончен, просьба снять репосты, спасибо всем, кто помог в поисках мальчика, выражаем родным и близким соболезнование, - написали в своей группе ВК волонтеры поискового отряда «Регион-59. Поиск пропавших».

Утонувшего в реке Колва ребенка искали с 15 июня. Мальчик купался на реке с четырьмя друзьями. В какой-то момент его подхватило течением, и он начал тонуть. Очень быстро нахлебался воды и ушел на дно. Ровесники, на чьих глазах это произошло, побежали в полицию, и все рассказали.

Чтобы обнаружить в воде тело ребенка, привлекали тех, у кого есть лодки и спецоборудование. 19 июня поиски были окончены, тело извлечено из реки. Сейчас проверку по факту ЧП проводят Следственный комитет и прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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