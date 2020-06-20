38-летний мужчина угрожал открыть газ и взорвать свой многоэтажный дом

20 Июнь 2020 2020-06-20T20:15:29+03:00

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В субботу, 20 июня, вечером, 38-летний пермяк угрожал взорвать свой многоэтажный дом. ЧП произошло на улице Запорожской в Свердловском районе Перми.

Трагедии удалось избежать благодаря тому, что на место прибыли специалисты и отключили квартиру от газа. Известно, что пермяк, решивший взорвать многоэтажку, был нетрезв, сейчас он дает объяснения в полиции.

- 20 июня в дежурную часть отдела полиции Свердловского района поступило сообщение от пермяка о том, что он угрожает открыть газ в квартире, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Впоследствии было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. На место незамедлительно прибыли все экстренные службы. Мужчина был доставлен в отдел полиции, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU